Estupro de crianças: ex-vereador em SP está foragido após condenação

Brasil

Ex-vereador de Sorocaba está foragido após ser condenado à prisão pelo estupro das sobrinhas, que tinham 10 anos na época do crime

16/02/2023 23:51, atualizado 16/02/2023 23:51

Reprodução

A Polícia Civil, especificamente a Delegacia de Defesa da Mulher de Sorocaba, interior de São Paulo, está à procura do ex-vereador Júlio Cesar Ribeiro.

Jovem pula de carro de app em movimento com medo de estupro no litoralEle está foragido da Justiça após ser condenado em novembro de 2022, a 28 anos de prisão em regime fechado por estupro de vulnerável.

