Evento marca a 3ª edição do Festival Nordestesse em Brasília

Daniela Falcão e Patrícia Justino Vaz organizaram uma programação com três dias de evento e muitas novidades, no Lago Sul 26/04/2023 21:00, atualizado 26/04/2023 21:28

Matheus Veloso/Metrópoles

Nessa terça-feira (25/4), a empresária Patrícia Justino Vaz recebeu convidados em seu projeto QUADRA, no Lago Sul, para mais uma edição do Festival Nordestesse. Criado pela ex-diretora da Vogue Brasil Daniela Falcão, o evento visa celebrar a riqueza do Nordeste e, na capital federal, acontecerá até quinta-feira (27/4).

Conforme a Coluna Claudia Meireles divulgou anteriormente, o Nordestesse engloba uma curadoria especial de marcas de origem nordestina. Tudo começou quando Daniela Falcão, baiana radicada em Recife, depois de morar por três décadas em várias cidades brasileiras (incluindo Brasília), ao retornar para a terra natal, ficou surpresa com as criações fashion e de decoração. Ela viu muita potência no que se produz lá, classificando os trabalhos autorais como “ricos”.

De acordo com a idealizadora, a grande novidade desta edição é que, além de moda e design, o projeto está trazendo uma exposição inédita de mais de 30 artistas nordestinos ou com ascendência nordestina. “A ideia é que metade da renda de todas as obras vendidas aqui seja revertida a projetos de arte e educação em Pernambuco”, compartilha Daniela.

Veja alguns detalhes:

Brasília (DF), 25/04/2023. QUADRA convida para o festival Nordestesse.Fotos: Matheus Veloso/Metrópoles

Obras de arte expostasMatheus Veloso/Metrópoles

Brasília (DF), 25/04/2023. QUADRA convida para o festival Nordestesse.Fotos: Matheus Veloso/Metrópoles

EsculturaMatheus Veloso/Metrópoles

Brasília (DF), 25/04/2023. QUADRA convida para o festival Nordestesse.Fotos: Matheus Veloso/Metrópoles

Trabalhos de artistas nordestinosMatheus Veloso/Metrópoles

Brasília (DF), 25/04/2023. QUADRA convida para o festival Nordestesse.Fotos: Matheus Veloso/Metrópoles

Obra de arteMatheus Veloso/Metrópoles

Brasília (DF), 25/04/2023. QUADRA convida para o festival Nordestesse.Fotos: Matheus Veloso/Metrópoles

TapeteMatheus Veloso/Metrópoles

Brasília (DF), 25/04/2023. QUADRA convida para o festival Nordestesse.Fotos: Matheus Veloso/Metrópoles

Prato do artista Kennedy BahiaMatheus Veloso/Metrópoles

Brasília (DF), 25/04/2023. QUADRA convida para o festival Nordestesse.Fotos: Matheus Veloso/Metrópoles

Riqueza de detalhesMatheus Veloso/Metrópoles

Brasília (DF), 25/04/2023. QUADRA convida para o festival Nordestesse.Fotos: Matheus Veloso/Metrópoles

Azulejos pintadosMatheus Veloso/Metrópoles

Brasília (DF), 25/04/2023. QUADRA convida para o festival Nordestesse.Fotos: Matheus Veloso/Metrópoles

PinturasMatheus Veloso/Metrópoles

Brasília (DF), 25/04/2023. QUADRA convida para o festival Nordestesse.Fotos: Matheus Veloso/Metrópoles

Obras expostasMatheus Veloso/Metrópoles

Brasília (DF), 25/04/2023. QUADRA convida para o festival Nordestesse.Fotos: Matheus Veloso/Metrópoles

Arte e design também fazem parte do projetoMatheus Veloso/Metrópoles

Brasília (DF), 25/04/2023. QUADRA convida para o festival Nordestesse.Fotos: Matheus Veloso/Metrópoles

Artistas nordestinos expuseram seus trabalhosMatheus Veloso/Metrópoles

Brasília (DF), 25/04/2023. QUADRA convida para o festival Nordestesse.Fotos: Matheus Veloso/Metrópoles

QuadroMatheus Veloso/Metrópoles

Brasília (DF), 25/04/2023. QUADRA convida para o festival Nordestesse.Fotos: Matheus Veloso/Metrópoles

São 25 artistas, nascidos no Nordeste ou filhos/netos de nordestinos, que provam que a verve criativa da região está mais forte do que nuncaMatheus Veloso/Metrópoles

Brasília (DF), 25/04/2023. QUADRA convida para o festival Nordestesse.Fotos: Matheus Veloso/Metrópoles

Metade da renda obtida será revertida para os projetos sociais da ONG PARATODOSMatheus Veloso/Metrópoles

Nessa segunda-feira (24/4), houve uma live com Patrícia Justino Vaz, Daniela Falcão e mais cinco estilistas durante a montagem do evento em Brasília. Já na terça (25/4), uma tarde “arretada” com drinques e finger foods abriu oficialmente o encontro, com muitas delícias e sabores típicos da região preparados pela chef alagoana Patrícia Leal. Ela ofereceu uma experiência gastronômica para lá de surpreendente.

Confira alguns cliques do menu:

Brasília (DF), 25/04/2023. QUADRA convida para o festival Nordestesse.Fotos: Matheus Veloso/Metrópoles

Carne desfiada com picles de maxixeMatheus Veloso/Metrópoles

Brasília (DF), 25/04/2023. QUADRA convida para o festival Nordestesse.Fotos: Matheus Veloso/Metrópoles

Queijo de cabra Coroa de Frade com geleias de frutas regionaisMatheus Veloso/Metrópoles

Brasília (DF), 25/04/2023. QUADRA convida para o festival Nordestesse.Fotos: Matheus Veloso/Metrópoles

Drinques com a Cachaça Nobre da KassuáMatheus Veloso/Metrópoles

Brasília (DF), 25/04/2023. QUADRA convida para o festival Nordestesse.Fotos: Matheus Veloso/Metrópoles

Queijos de cabra Fazenda Carnaúba, Taperiá – PBMatheus Veloso/Metrópoles

Brasília (DF), 25/04/2023. QUADRA convida para o festival Nordestesse.Fotos: Matheus Veloso/Metrópoles

Mesa com elementos nordestinosMatheus Veloso/Metrópoles

Brasília (DF), 25/04/2023. QUADRA convida para o festival Nordestesse.Fotos: Matheus Veloso/Metrópoles

Os quitutes foram preparados pela chef Patricia LealMatheus Veloso/Metrópoles

Brasília (DF), 25/04/2023. QUADRA convida para o festival Nordestesse.Fotos: Matheus Veloso/Metrópoles

Farofa, Barbecue, mel e nuts foram utilizados nos pratosMatheus Veloso/Metrópoles

Brasília (DF), 25/04/2023. QUADRA convida para o festival Nordestesse.Fotos: Matheus Veloso/Metrópoles

Delícias servidasMatheus Veloso/Metrópoles

Brasília (DF), 25/04/2023. QUADRA convida para o festival Nordestesse.Fotos: Matheus Veloso/Metrópoles

Crostini com queijo de cabra cremoso, pêras caramelizadas e crocante de castanha doceMatheus Veloso/Metrópoles

Brasília (DF), 25/04/2023. QUADRA convida para o festival Nordestesse.Fotos: Matheus Veloso/Metrópoles

Receita com carne de sol e cuzcuzMatheus Veloso/Metrópoles

Nesta quarta-feira (26/4), comemora-se a vernissage Arte Para Todas, com a apresentação de artistas nordestinos radicados na capital, das 11h às 20h.

Por fim, na quinta (27/4), acontecerá o sunset de encerramento do festival.

“O Nordestesse aqui, em Brasília, é tão importante, pois conecta os brasilienses com o lugar de onde eles vêm. A cidade é tão multicultural e composta por nordestinos. Isso é, de certa maneira, trazer de volta para cá a sua própria origem”, declara a jornalista e criadora do evento.

Veja como foi a abertura da terceira edição do Nordestesse em Brasília:

Organizadoras com os participantes do NordestessePatrícia Justino Vaz e Cleucy EstevãoPaloma Gastal, Claudia Meireles, Duda Portella e Vitória BettiolRafaela Malta PiattiAntônio CastroGeorgiano Azevedo e Thiago MalvaPriscilla Porcino e Marina FontanariClaudia Meireles, Patrícia Justino Vaz e Ana Paula GonçalvesFestival Nordestesse 2023Daniela KnigendorffPatrícia Leal e Renata AlmeidaHelô DrummondClaudia Meireles, George Azevedo e Cleucy EstevãoPatrícia Justino Vaz, Daniela Falcão, Ana Paula Gonçalves e Juliana SantosGabriela ValadãoDuda Portella AmorimSillas FilgueiraIsabela Seifarth e Ângelo DaréClaudia MeirelesMônica SampaioPaloma Gastal, Cristina Salaro e Vitória BettiolGeorge Azevedo e Cleucy EstevãoCleucy EstevãoPatrícia Justino Vaz, Renata Leal e Lianez PadilhaAna Beatriz RibeiroAlberto Sbro, Margareth Maura e Arthur MuriloElenice e Fernanda PatrícioClaudia Meireles e Juliana SantosAna Maia e Elizabeth SantosFernanda PatrícioRenata AlmeidaPatrícia LealNeusinha Pereira e Thiago MalvaAngela Torres e Valéria LyraSávio DrewPeças e obras expostasJuliana SantosAdriana MeiraGeorge Azevedo, Claudia Meireles, Thiago Malva, Cleucy Estevão e Georgino AzevedoSheila Andrade e Jana FagundesDaniella Cronemberger, Lisaura Cronemberger e Daniela CadenaJuan Espiñeira e Juliano RezendeGeorge AzevedoLuisa Arruda e Fábio ArrudaCleucy EstevãoAnna Maria Sales e Mariana MonteiroPatrícia Vaz e Duda MaiaDJ Lethal BreaksMarina Maciel e Cristina de Jesus SouzaPaula CatuConvidados se divertemTerceira edição do Nordestesse em BrasíliaPara saber mais, siga o perfil da coluna no Instagram.

Mais lidas