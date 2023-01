Exagerada? Decoração da casa do BBB23 é detonada nas redes; veja

O BBB 23 estreou na noite dessa segunda-feira (16/1) e, desde então, a decoração exagerada da casa deu o que falar nas redes sociais. Diversos internautas reclamaram sobre o excesso de informações visuais e cores fortes. Alguns até chegaram a falar que não iam conseguir morar na casa mais vigiada do Brasil.

Inspirado em viagens e cenários diferentes, o cenário do reality show conta com elementos de diversos países e culturas. A sala do confinamento chamou a atenção do público pelo excesso de objetos, como a réplica de aviões e globos terrestres.

O quarto do líder dessa edição: #BBB23 pic.twitter.com/UX43zOZ3vB

— Diva Depressão (@DivaDepressao) January 17, 2023

por qual razão você seria odiada no bbb?

eu: falaria mal da decoração da casa o tempo inteiro

— STEAL THE LOOK (@stealthelook) January 12, 2023

Os motivos pelos quais eu não participaria do bbb são infinitos mas com certeza um dos mais fortes é que eu ia virar o coringa com tanta informação visual na decoração brega daquela casa

— fefe (@psieffernanda) January 12, 2023

‘‘A decoração excessiva tem esse efeito de poluição visual que, em longo tempo, pode deixar os usuários irritadiços. Todos esses elementos afetam diretamente o comportamento humano’’, comentou a arquiteta Luciana Azevedo, em nota. Ela explicou que a exposição a ambientes com muita informação pode deixar as pessoas irritadas.

Os quartos, por exemplo, têm inspiração em paisagens naturais. O uso de representações rochosas no quarto deserto e os elementos azuis no quarto fundo do mar foram uma sacada da produção para dar charme ao ambiente. Segundo a arquiteta, a organização do espaço faz toda a diferença.

‘‘Toda a decoração tem que ser adequada ao local. Quando se trata de um lar, devemos evitar decorações muito temáticas e ‘bagunçadas’. Dependendo do indivíduo, a desorganização pode tirar a paz de espírito do morador’’, explicou.

Influência das coresO uso de cores também esteve presente nos cômodos. As tonalidades utilizadas na casa foram pensadas justamente para controlar ou descontrolar os brothers, o que pode afetar a convivência da casa. Cores fortes como vermelho, amarelo e laranja ajudam a causar sensações diversas, como a euforia.

‘‘Se um indivíduo estiver em um ambiente predominantemente tomado pelo vermelho, por exemplo, pode ter o efeito de aflorar bastante as emoções, deixando-o bastante irritado ou, até mesmo, confiante em relação à sexualidade’’, relatou.