Força-tarefa trabalha com chance de último desaparecido no litoral norte de SP estar vivo

Após três dias de operações de busca sem sucesso pelo último desaparecido no bairro da Baleia Verde, São Sebastião, o Corpo de Bombeiros recebeu informações de que o homem foi visto com vida em outros locais da cidade, que fica no litoral norte do Estado de São Paulo. Por esse motivo, as buscas na Baleia Verde foram encerradas nesta terça-feira, 28, e novas orientações serão seguidas a partir desta quarta, 1º de março. A informação foi confirmada à Jovem Pan News pelo major Fabrício Lemos, do Corpo de Bombeiros. “Neste momento, a situação na cidade está com a normalidade estabelecida. E os trabalhos continuam. Onde nós estávamos procurando a suposta vítima, não foi localizada. Hoje, nós vamos conversar com a Polícia Civil, pedindo novas diligências, para tentar encontrar essa pessoa em outras áreas. Mas nós trabalhamos com a ideia de que ela possa estar viva, segundo informações de moradores locais, que afirmam ter visto a pessoa que nós buscamos em outros locais da cidade”, disse o oficial.

“No local onde achávamos que a vítima estava, foram três dias de trabalho, só ontem foram 34 agentes trabalhando na mesma região. Ali não foi visto nada. Mas moradores locais já afirmaram ter visto essa pessoa viva em outros lugares. Então, hoje, a orientação muda, vamos tentar localizar uma pessoa viva”, reforçou o major Lemos. O último desaparecido que a força-tarefa tenta encontrar em São Sebastião foi apontado às autoridades como desaparecido após o primeiro trabalho de buscas e resgates, por 40 pessoas confirmadas, ser encerrado. Os moradores da região fizeram uma lista com dezenas de supostos desaparecidos, e as autoridades identificaram que somente um deles podia ter sido vitimado. A informação que se tem até o momento é que se trata de um homem idoso.