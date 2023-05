Gabigol marca, quebra recorde, mas Flamengo só empata com o Racing

Jogo quente no El Cilindro. Pela 3ª rodada da fase de grupos da Libertadores, Racing e Flamengo empataram em 1 x 1. Gabigol marcou para a equipe brasileira e Oroz deixou tudo igual para o clube argentino. O gol do camisa 9 do Rubro-Negro veio acompanhado de uma marca pessoal, já que o atacante se tornou o brasileiro com mais gols em Libertadores.

Com o resultado, a equipe argentina se manteve na liderança do grupo A com 7 pontos. O Fla vem na sequência, em 2º, com 4 pontos.

Resumo da partida

A partida começou quente com as duas equipes tentando encontrar pontos fracos do adversário. Mais do que chances criadas, as entradas duras durante as divididas marcaram parte da primeira etapa. Só que o ímpeto acabou causando prejuízo para o Racing, que viu Hauche ser expulso após duas faltas duras consecutivas em Ayrton Lucas.

Com a vantagem, o Rubro-Negro passou a ganhar mais domínio e quase marcou aos 40 com Gabigol, que acabou desperdiçando uma chance clara. Mas o atacante se redimiu e fez história no final da primeira etapa. Nos acréscimos, o camisa 9 ficou sozinho após a cobrança jogada ensaiada, e sozinho chutou no ângulo para fazer 1 x 0. O gol transformou Gabigol no atacante brasileiro com mais gols na Libertadores, 30 ao todo.

Apesar da desvantagem numérica, o Racing partiu para cima do Fla e criou algumas chances. Mas como em um roteiro espelhado, o Flamengo acabou sendo prejudicado pelo excesso de vontade dos jogadores. Aos 25 minutos, Wesley fez falta em Rojas na entrada da área, levou o segundo amarelo e foi expulso. Na sequência, Oroz cobrou falta perfeita e deixou tudo igual no El Cilindro.

A partida seguiu quente e as duas equipes tiveram chances de sacramentar a vitória. Primeiro, Saliadarre aproveitou uma bobeira de Fabrício Bruno, mas a bola acabou na trave. Pouco tempo depois, Thiago Maia pegou uma sobra após escanteio, mas a bola explodiu no travessão.