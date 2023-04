Galvão Bueno expõe proposta do SBT assim que se despediu de emissora

Últimas notícias Celebridades

Galvão Bueno expõe proposta do SBT assim que se despediu de emissoraDesse modo, Galvão Bueno expôs uma proposta que recebeu do SBT assim que saiu de uma emissora e o que ouviu da Globo

Política

“Você é gigante, eles são um nada”, diz Janja a Silvio AlmeidaMais cedo, durante uma audiência pública, o senador Eduardo Girão (Novo-CE) tentou “presentear” o ministro com a réplica de um feto

Negócios

IGP-M, índice que reajusta o aluguel, cai quase 1% em abril, diz FGVO Índice Geral de Preços–Mercado (IGP-M), usado no reajuste do aluguel, recuou 0,95% em abril, após variação de 0,05% no mês anterior

Celebridades

Aos 70 anos, Eliane Giardini revela maneiras de se satisfazer sexualmenteA atriz Eliane Giardini, que faz muito sucesso com suas personagens nas novelas da Globo, já está com 70 anos

Televisão

Bruna Griphao se recusa a cantar e constrange Louro Mané no Mais VocêApós uma pane impedir que a nova música de Bruna Griphao tocasse no Mais Você, a atriz e ex-BBB recusou o pedido de Louro Mané para cantar