Irmão revela que Cara de Sapato tem Síndrome de Tourette desde criança

Mário Figueiredo, irmão de Antônio “Cara de Sapato” Jr., do BBB23, revelou que o brother é portador da Síndrome de Tourette, transtorno que causa sintomas como “tiques”. Ele contou que o diagnóstico ocorreu quando Sapato ainda era criança. Logo depois, ele também desenvolveu crises de ansiedade.

“Aos nove anos ele começou a apresentar alguns sintomas e posteriormente ele foi diagnosticado com síndrome, que é um transtorno neuropsiquiátrico hereditário, que causa alguns tiques. As crises de ansiedade vieram depois”, disse o irmão do lutador.

Segundo Mário, Sapato sempre teve acompanhamento e as crises nunca chegaram a um estado a atrapalhá-lo em sua profissão ou vida pessoal.

“Os sintomas dessa síndrome vão amenizando no decorrer da vida adulta. Aqui fora, o Sapato faz acompanhamento com psicólogos e especialistas há muitos anos”, afirmou. “A disciplina que ele tem com o esporte e estar com a cabeça sempre ocupada com outras atividades ajudam muito”.

BBB23

Domitila Barros recebeu ataques racistasFoto: Globo/Divulgação

Print-BBB23

Participantes acolhem Key após ela afirmar ter visto cantor Reprodução Globo

Bruna Griphao e Gabriel Tavares no BBB23

Bruna e GabrielReprodução/ Globoplay

Bruno e Fred Nicácio BBB23

Bruno e Fred Nicácio Foto: Globo/Reproduçãio

Gabriel-Santana-Bissexualidade-BBB23

Gabriel SantanaReprodução/Instagram

Fred escorrega e vira piada no Jogo da Discórdia do BBB23

Fred leva tombo no Jogo da DiscórdiaReprodução/ Globoplay

Ricardo-Família-Anjo-BBB23

Ricardo revela informação externa em Almoço do AnjoReprodução

2º Paredão BBB23

2º Paredão do BBB23Reprodução

Key Alves dá chega pra lá em Gustavo do BBB23

Key Alves dá chega pra lá em Gustavo do BBB23Reprodução

O irmão do brother do Camarote ainda opinou sobre a parceria de Sapado com Amanda, que tem apoiado o rapaz durante as crises de ansiedade.

“Com certeza a ajuda da Amanda foi essencial naquele momento, ela se mostrou uma verdadeira amiga e companheira para ele. Gostamos bastante dela, mas é difícil falar pelo Antônio. Ele é um cara muito carinhoso e, o que acontecer entre eles, vamos super apoiar, seja amizade ou algo mais. Eles juntos estão sendo incríveis”.