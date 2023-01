Horóscopo de 28/1: veja previsões para este sábado

Data estelar: Lua quarto crescente em Touro.

Descansar é bom e necessário, mas nem sempre a agenda implacável da civilização está em sintonia com o momento certo para uma e outra atividade. Durante a semana que se encerra agora houve dois dias de Lua Vazia prolongada, e teria sido melhor aproveitar esses momentos para descansar, enquanto agora, que é sábado e a agenda civilizada manda descansar, a alma sintonizada com o céu em que se movimenta e experimenta ser percebe que seria melhor se dedicar a produzir.

Essa falta de sintonia entre o que, pelas orientações da civilização, deveria ser feito, e o que realmente é propício fazer, de acordo com as determinações estelares, é a fonte de inúmeros males psíquicos e sociológicos, porque não há como sermos saudáveis tentando viver num mundo à parte da natureza e do céu em que somos.

ÁRIES: O momento encerra potencialidades muito interessantes, mas para as aproveitar, você vai precisar unir suas forças com a de algumas pessoas que, distantes, ainda não puderam ser devidamente convidadas a participar.

TOURO: Considere que este não é um momento como qualquer outro, porque o cenário é propício a você colocar em marcha algumas determinações que produzirão efeitos a médio e longo prazo, definindo muitas coisas do seu futuro.

GÊMEOS: A vida gosta de você quando você gosta dela, o demonstrando através de suas atitudes, sejam essas de grande importância, ou banais, como as da rotina. Dance coladinho à vida, sem se preocupar com errar o passo.

CÂNCER: Às vezes, a alma quer fugir e se refugiar num ambiente isolado, distante dos perrengues que circulam à solta nos relacionamentos sociais, e que as pessoas não controlam. Faça isso, mas depois volte à ativa com rapidez.

LEÃO: A união entre as pessoas as torna imbatíveis, mas deve ser por isso mesmo que é tão difícil conseguir que as pessoas se entendam e que sejam fiéis ao entendimento, cumprindo cada uma sua parte em benefício do todo.

VIRGEM: Está tudo no seu devido lugar, só falta você colocar sua força de vontade em marcha para reunir os ingredientes numa sinergia tal, que nada nem ninguém consiga deter o destino. Porém, fácil dizer, difícil fazer.

LIBRA: Os sentimentos nem sempre são condizentes com o que acontece, porque a alma tem sua própria escala de valores, outorgando importância, às vezes, a assuntos que não necessariamente estão na pauta, porque são imaginários.

ESCORPIÃO: Imagine você um mundo desprovido de emoções, que loucura seria? Sim, seria uma loucura porque esse mundo não teria sabor, seria como uma comida preparada sem sal ou temperos Não é esse o mundo de sua alma.

SAGITÁRIO: As pessoas são caixas de surpresa, porém, a mesma experiência que leva você a essa conclusão, se aplica também ao que sua presença provoca em outrem. Realmente, a natureza humana é muito difícil de decifrar.

CAPRICÓRNIO: Nem tudo precisa ter um viés lucrativo, porém, quando a oportunidade se apresentar, aí sim sua alma não apenas enxergar esse viés como também aproveitar toda e qualquer chance de estabelecer progresso.

AQUÁRIO: Será melhor deixar para depois qualquer tentativa de explicar seu posicionamento, e usar esse tempo para demonstrar, através da prática, o que você tenta comunicar. As obras falam por si mesmas, não é mesmo?

PEIXES: Procure ouvir com atenção as orientações que recebe, especialmente se essas contrariarem sua vontade, mas que, provindas de pessoas que ajudaram muito você em outros tempos, deveriam ser levadas a sério.