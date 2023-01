Janeiro Branco: aula de dança do projeto Domingo é Lazer em prol da saúde mental ocorre neste fim de semana; saiba mais

(Foto: Wesley Morau)

No próximo domingo (29), a Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas promoverá um super aulão de dança com dois professores do município, o evento será na Avenida Getúlio Vargas, em frente a praça Padre Apparecido, a partir das 9 horas.

Essa ação faz parte do projeto Domingo é Lazer e integra, também, a campanha Janeiro Branco, iniciada em 2014 com a proposta de conscientizar sobre a importância da saúde mental. Quase um bilhão de pessoas, incluindo 14% dos adolescentes do mundo, convivem com algum tipo de transtorno mental — segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgados em 2022.

“O tema do Janeiro Branco este ano é ‘A vida pede equilíbrio’, e a realização de exercícios físicos é essencial para a conquista de uma vida plena e equilibrada”, explicou Sandra Drago, secretária de Esporte e Lazer do município. “Sair do sedentarismo e se movimentar traz tanto benefícios para o corpo como para a mente, contribuindo com a autoestima, ansiedade e outras questões associadas à saúde. Espero todos na avenida com muito som, dança e alegria”.

