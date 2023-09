Kim Kataguiri cobra saída de Anielle Franco e comemora demissão de assessora após post ofensivo

Marcelle Decothé classificou a torcida são-paulina e a população paulista como ‘branca, que não canta, descendente de europeu e safade’

Kim Kataguiri (União Brasil) é deputado federal pelo Estado de São Paulo



O deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil-SP) e Amanda Vettorazzo, coordenadora nacional do MBL, protocolaram nesta terça-feira, 26, uma notícia crime contra Marcelle Decothé, assessora do Ministério da Igualdade Racial (MIR). Em publicação, a dupla também cobrou a saída da ministra Anielle Franco da pasta. As reivindicações acontecem após Decothé ir até o Morumbi para acompanhar a partida entre São Paulo e Flamengo, válida pela final da Copa do Brasil, no último domingo, 24. Na ocasião, ela utilizou suas redes sociais para classificar a torcida são-paulina e a população paulista como “branca, que não canta, descendente de europeu e safade”.

Após o repercussão do caso e a ação do MBL, o Ministério da Igualdade Racial decidiu demitir Decothé. Segundo a pasta, “as manifestações públicas da servidora em suas redes estão em evidente desacordo com as políticas e objetivos do MIR”. Em nota, o MBL comemorou a exoneração da assessora. “Ela vai pagar! A Marcelle Decothe (nome francês?), que atacou são-paulinos, brancos e paulistas no Morumbi após viajar de jatinho na maior mordomia, vai ser exonerada pelo Ministério da Igualdade Racial. Vamos continuar em cima e ficar de olho para que não ganhe carguinho em mais lugar nenhum!”, declarou.

⚠️NOTÍCIA CRIME PROTOCOLADA NO MINISTÉRIO PÚBLICO!

Eu e @KimKataguiri não aceitaremos injúrias de cunho racista e xenofóbico contra o povo paulista e contra a torcida do São Paulo.

A assessora precisa ser demitida.

Anielle Franco precisa cair.#ForaAnielleFranco pic.twitter.com/GrJBKhE05m

