Líder do Hamas agradece a Lula por declarações pró-Palestina

Basem Naim, chefe de relações políticas e internacionais do grupo extremista, enviou um vídeo para o PCO

"Estamos muito honrados por todas as declarações recentes dos funcionários do governo, particularmente as declarações do presidente Lula", diz o chefe de relações políticas e internacionais do Hamas, Basem Naim



O chefe de relações políticas e internacionais do Hamas, Basem Naim, gravou um vídeo em que agradece o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelas manifestações de apoio à causa dos palestinos. O discurso do militante do grupo extremista foi transmitido na 2ª feira (4.mar.2024), durante a conferência nacional do PCO (Partido da Causa Operária).

“Hoje, estou falando para a audiência dessa conferência em um dos maiores Estados, de um dos maiores países do mundo, uma nação em ascensão, Brasil, que é um país amigo dos palestinos, apoiador da causa palestina. Estamos muito honrados por todas as declarações recentes dos funcionários do governo, particularmente as declarações do presidente Lula sobre seu compromisso e sua postura corajosa de apoiar a causa palestina e, especificamente, exigir um cessar-fogo para parar essa agressão contra nosso povo”, afirmou.

Lula comparou, em 18 de fevereiro, a operação militar de Israel na Faixa de Gaza com o extermínio de judeus realizado por Adolf Hitler na Alemanha nazista. Ao falar com jornalistas em Adis Abeba, na Etiópia, o presidente voltou a dizer que os palestinos estão sendo alvo de um “genocídio”.

O chefe do Executivo declarou: “É importante lembrar que, em 2010, o Brasil foi o 1º país a reconhecer o Estado palestino. É preciso parar de ser pequeno quando a gente tem de ser grande. O que está acontecendo na Faixa de Gaza com o povo palestino, não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus”.

Na 2ª feira (4.mar), Lula disse ter “apanhado” por causa da declaração, mas que o tempo mostrará que ele está certo.

“Há 20 dias como eu apanhei pelo que eu falei da Palestina. Vocês estão lembrados. Como eu sou um cara católico e creio em Deus, eu acho que Deus escreve certo por linhas tortas. Com o tempo a gente vai provar que eu estava certo”, declarou Lula em discurso na abertura da 4ª Conferência Nacional de Cultura, realizada em Brasília.

“O povo palestino tem o direito de viver, de criar o seu país. Você não pode fazer o que foi feito: anunciar comida e mandar torpedo, mandar bala e morte para aquelas pessoas. Até quando a gente vai ter medo? Até quando a gente vai se curvar?”, acrescentou. No evento, Lula posou para fotografias segurando a bandeira da Palestina.

Em sua fala, o integrante do Hamas disse esperar o dia em que celebrará a liberdade da Palestina.

“Esperamos o dia em que estaremos na Palestina com todos os nossos amigos ao redor do mundo, incluindo nossos amigos e companheiros do Brasil para celebrar a liberdade da Palestina. E penso que será em breve. Mas, até chegarmos a esse momento, temos que fazer nosso dever de casa”, disse Naim.

“Estamos no solo, estamos lutando, estamos firmes, estamos comprometidos com nossa causa. Mas, também queremos o apoio de todos os nossos amigos ao redor do mundo, em particular, no grande e amado Brasil”, afirmou o dirigente do Hamas.