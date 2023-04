Linha Direta volta à programação da TV Globo e já tem data de estreia

Após 15 anos fora do ar, Linha Direta está de volta à programação da TV Globo e já tem data de estreia: 4 de maio. A atração vai ser apresentada por Pedro Bial, que vai entrevistar pessoas envolvidas nas tramas divulgadas, como familiares das vítimas. Toda quinta-feira, mesmo dia em que era exibido originalmente, serão contados dois casos, um solucionado pela polícia e outro ainda aguardando fechamento, com foragidos da Justiça.

O programa policial, que foi um sucesso do fim dos anos 90 ao início dos anos 2000, foi apresentado por Marcelo Rezende e Domingos Meirelles. Segundo o site Memória Globo, a primeira fase durou apenas quatro meses, de março a julho de 1990, e só voltou a ser parte da grade da emissora dos Marinho 9 anos depois, já com Rezende no comando. Em 2008, saiu do ar pela segunda vez.

A trama origina de Linha Direta foi inspirada em atrações americanas, como Yesterday, Today and Tomorrow e The Unsolved Mysteries. Em cada episódio, é apresentado dois casos policiais, mostrando a cobertura jornalística do caso, além da investigação e da reconstituição dos crimes. A colunista do jornal O Globo, Patrícia Kogut, divulgou as primeiras imagens de Bial no cenário novo.

O programa virou um fenômeno no YouTube nos últimos tempos. Um canal que posta edições antigas do sucesso da TV Globo tem mais de 200 mil inscritos. Somente uma edição do programa conta com quase 3 milhões de visualizações. Outros influenciadores da plataforma perceberam a repercussão e começaram a fazer a mesma coisa.

Um dos canais que ajudou a popularizar o programa, mesmo após 15 anos do fim, é o Arquivo Linha Direta. Ele faz um compilado de edições compartilhadas por outros usuários dedicados à atração, mas também traz conteúdo nunca antes disponibilizado.