Marília Mendonça é homenageada em casamento do ex-noivo, Yugnir

A cantora Marília Mendonça (1995-2021) já foi noiva há alguns anos e, após sua morte, foi homenageada pelo ex-noivo, Yugnir Ângelo, de 34 anos. O empresário casou com a ex-Power Couple Brasil, Mirela Janis, de 25.

Na cerimônia, o cantor Felipe Araújo cantou a música “De Quem é a Culpa?”, canção da rainha da sofrência. Quem conversa à Quem, o irmão de Cristiano Araújo comentou sobre a celebração.

“Estou muito feliz de estar aqui no casamento do Yugnir e da Mirela. São pessoas que moram dentro do meu coração, e tenho certeza que eles vão lembrar dessa noite para sempre. Então, poder estar presente nesta noite da vida deles é muita honra para mim”, disse.

Marília e Yugnir namoraram em 2015, no ano seguinte noivaram e, em 2019, a relação chegou ao fim. Em 2021, quando a famosa morreu, o ex-noivo prestou uma homenagem à ex nas redes sociais.

“Agradeço por ter sido presenteado com a chance de partilhar uma parcela da minha vida com você! A morte é apenas uma passagem para o outro lado. Descanse em paz!”, escreveu.