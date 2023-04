Mioto sobre relação com Ana Castela: “Não é o momento de pressionar”

Ainda sem assumir o romance com Ana Castela, Gustavo Mioto contou em entrevista ao empresário Renato Sertanejeiro qual é o verdadeiro status de sua vida amorosa e falou sobre a fase que está vivendo com a cantora, revelação do sertanejo.

“Estamos nos conhecendo. A Ana é uma menina incrível, talentosa, está correndo agora, aparecendo para o Brasil inteiro, ela está correndo cada vez mais e, se Deus quiser, o sucesso dela será exponencial, eu torço muito por ela. Está dando tudo certo, a gente se dá bem, a gente conversa bastante sobre a vida, sobre a carreira, mas, no momento, estamos só se conhecendo”, afirmou o cantor.

Gustavo Mioto e Ana Castela posam com a família da cantora

Questionado se rola uma paquera em meio a essas conversas, o cantor disse: “Com certeza rola, a bicha é bonita, não tem como não”. Sobre a cobrança do público para que assumam logo o namoro, Mioto declarou: “Tem vários processos até acontecer qualquer coisa. Então, acho que não é momento de pressionar para realizar nada, porque nós dois estamos numa fase de muita loucura dos dois lados”.

