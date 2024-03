O desconforto com um traço em particular do aliado de Ometto na Vale

Divulgação

1 de 1 Luís Henrique Guimarães, conselheiro da Vale – Foto: DivulgaçãoRepresentante da Cosan no conselho da Vale, Luís Henrique Guimarães tem um traço em particular que é visto como um dos principais empecilhos para ele se articular na mineradora neste governo. Guimarães é visto como excessivamente próximo de bolsonaristas.

No entorno de Rubens Ometto, dono da Cosan, atribui-se particularmente a Guimarães a ida de dois egressos do governo Jair Bolsonaro para a Cosan, da qual ele foi CEO de 2020 e a 2023: Daniella Marques, presidente da Caixa Econômica Federal sob Bolsonaro e pupila do ex-ministro Paulo Guedes, e Rodrigo Araújo, ex-diretor financeiro da Petrobras.

Um crítico de Guimarães na órbita de Rubens Ometto brincou que as preferências de Guimarães contrastam com o absoluto pragmatismo político do empresário. Campeão de doações eleitorais em 2018, 2020 e 2022, o bilionário costuma distribuir dinheiro a candidatos e partidos de direita, esquerda e centro.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro da coluna Guilherme Amado e receber notificações em tempo real?