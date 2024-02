PCDF investiga sumiço de 200 aparelhos de ar-condicionado da Educação

Getty Images

1 de 1 Imagem de uma pessoa ligando o ar-condicionado – Metrópoles – Foto: Getty ImagesA Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga o furto de cerca de 200 aparelhos de ar-condicionado que pertenciam à Secretaria de Educação do DF (SEEDF) e seriam usados nas unidades de ensino. Os equipamentos estavam guardados em um galpão da Unidade III do órgão. O local fica no Setor de Indústrias e Abastecimento (SIA).

Conforme apurado pela coluna Na Mira, os aparelhos começaram a chegar no local no final de dezembro do ano passado. A falta dos ares-condicionados só foi percebida em fevereiro. Os fatos são investigados pela Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri).

O Metrópoles entrou em contato com a Secretaria de Educação do DF. A pasta considerou o furtos dos equipamentos como um “lamentável episódio” e informou que adotou todas medidas necessárias para resolver essa situação.

“Desde o conhecimento do ocorrido, a secretaria agiu com rapidez e determinação, encaminhando os autos à corregedoria, em conformidade com a Lei Complementar nº 840/2011, bem como registrou um boletim de ocorrência ao órgão competente para a completa investigação e solução do caso”, afirmou a SEEDF.

Troca de vigilantes Além disso, a secretaria realizou a substituição da equipe de vigilância para reforçar a segurança das instalações e prevenir futuros acontecimentos semelhantes. “Reiteramos nosso compromisso inabalável com a segurança e o bem-estar dos alunos e profissionais da educação”, finalizou o órgão.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias mais importantes e receber notificações em tempo real?