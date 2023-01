Pela terceira vez, Boninho coloca no reality um ex de famosa do BBB20

Boninho segue apostando nos ex das meninas do Big Brother Brasil 20 para compor o elenco das novas edições. Manu Gavassi, Rafa Kalimann e Bianca Andrade marcaram a 20ª edição do BBB e, desde então, nas edições seguintes, seus ex foram convocados para compor o quadro do reality da Globo.

Na edição de 2023, que estreia oficialmente na próxima segunda-feira (16/1), o ex da vez é Fred, que já teve um relacionamento com Bianca, mais conhecida como Boca Rosa. Apesar de não chegar até a final, a influenciadora causou durante sua participação na casa mais vigiada do Brasil.

Já Fiuk, que é ex-namorado de Manu Gavassi, e Rodolffo, ex-marido de Rafa Kalimann, participaram do BBB21, logo na edição seguida das musas, que ficaram em terceiro e segundo lugar no programa.

Bianca Andrade e namorado Fred

Bianca Andrade e FredInstagram/Reprodução

rafa-kalimann-e-rodolffo

Rodolffo foi casado com a influencer Rafa KalimannReprodução/Instagram

Fiuk e Manu Gavassi

Fiuk e Manu Gavassi

arte-globo-fred-participante-time-camarote-bbb23

Bruno Carneiro Nunes, mais conhecido como Fred, é youtuber e jornalista, tem 33 anos e está confirmado no Camarote BBB23Divulgação

Nas redes sociais, os internautas repararam a “coincidência”, que deu o que falar. “O boninho colocou a cota de ser ex de ex-bbb 20 no programa, né?”, escreveu uma usuária do Twitter. “Parece que esse ano a cota de ex de alguém do BBB 20 que vai entrar no programa, será o da Boca Rosa”, disse outra. “Elenco feminino do bbb 20 segue dando fama pros ex”, comentou um terceiro.