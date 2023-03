Procura-se um lateral esquerdo: Vitória não acerta na posição desde 2019

Às vésperas da estreia na Série B do Brasileiro, o Vitória está no mercado em busca de reforços. O clube procura solução para algumas posições do time, entre elas a lateral esquerda. Nenhum dos jogadores do elenco atual se firmou na função e essa é uma carência que precisa ser suprida para a disputa do campeonato nacional. O Leão estreia contra a Ponte Preta no dia 15 de abril, no Barradão.

Única contratação para a lateral esquerda da temporada, João Lucas não teve o desempenho esperado. Não à toa, ficou no banco sem sequer ser utilizado em seis partidas. O atleta de 31 anos foi titular em outros seis jogos e entrou no decorrer de três confrontos. Especula-se que o nome dele integre a lista de dispensa que está sendo viabilizada pelo clube.

Na Toca do Leão desde o ano passado, Guilherme Lazaroni costuma ser o escolhido pelos treinadores, mas nunca conseguiu ter sequência no time devido às idas e vinda ao departamento médico. O lateral já sofreu inúmeras lesões e se recupera de uma delas atualmente.

O jogador de 30 anos é uma das baixas da intertemporada porque está fazendo um trabalho de transição com a equipe de preparação física do clube. A previsão é que volte a treinar com o elenco na próxima semana, mas o contrato vigente expira em 15 de abril, data da primeira rodada da Série B, e a tendência é que ele não siga no clube.

Lazaroni só participou de quatro dos 19 jogos que o Vitória disputou este ano, três deles como titular. Em 2022, ele atuou em nove partidas, todas como titular, mas não esteve à disposição na reta final da Série C.

Mesmo número de jogos nesta temporada tem Vicente. Assim como Lazaroni, o lateral esquerdo entrou em campo quatro vezes, três delas como titular. No entanto, o atleta de 27 anos já está afastado dos gramados há mais de um mês e meio em decorrência de uma lesão na coxa. Não foi a primeira dele na Toca.

Vicente chegou ao Vitória no início do ano passado após ser emprestado pelo Jacuipense. Entre janeiro e março, ele disputou 10 jogos, sendo sete como titular, mas desfalcou o time no restante da temporada porque rompeu o ligamento do joelho e precisou passar por cirurgia.

O contrato terminaria em outubro do ano passado e foi renovado até abril deste ano porque ele ainda não havia se recuperado da lesão – a legislação obriga o clube a estender o vínculo até a plena recuperação do atleta.

Diante das situações envolvendo João Lucas, Guilherme Lazaroni e Vicente, já teve jogo que o técnico Léo Condé optou por deslocar o lateral direito Zeca para a posição. Como é ambidestro, o jogador está acostumado a executar a função.

Último com moral

Faz quase quatro anos que nenhum jogador do Vitória consegue se firmar de verdade na lateral esquerda. A última vez que isso aconteceu foi em 2019, quando Thiago Carleto assumiu a posição e foi fundamental para que o time não fosse rebaixado à Série C do Brasileiro. Ele chegou à Toca em outubro daquele ano e foi titular da 27ª à 38ª rodada da Série B. Só ficou fora da antepenúltima porque estava suspenso.

Carleto não manteve o bom desempenho na temporada seguinte inteira e acabou deixando o clube antes do contrato ser finalizado, mas o que jogou em 2019 o credenciou para a renovação e o transformou no principal homem da bola parada rubro-negra.

No momento, nenhum lateral esquerdo da base está treinando com o elenco profissional. O último prata da casa a fazer algum sucesso na posição foi Pedrinho, que acabou transferido para o Athletico-PR.

Em 2021, Pedrinho fez 33 jogos pelo Vitória, sendo 22 como titular. A maior sequência dele foi na Série B daquele ano, da 8ª à 14ª rodada.

Outros nomes também defenderam a lateral esquerda rubro-negra nos últimos anos, mas sem deixar saudade, a exemplo de Leocovick, Rafael Carioca, Roberto, Gustavo Salomão e Sánchez.