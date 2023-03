Sonia Abrão pondera relação de Sabrina Sato com a filha após divórcio

A apresentadora Sonia Abrão comentou o término do noivado de Sabrina Sato e Duda Nagle e mostrou preocupação com Zoe, filha do casal 21/03/2023 19:26, atualizado 21/03/2023 19:26

Sempre antenada nos assuntos da semana, Sonia Abrão fez questão de comentar sobre o divórcio de Sabrina Sato e Duda Nagle. As celebridades anunciaram o término do relacionamento nesta terça-feira (21/3) e a apresentadora elogiou a maturidade do ex-casal.

“É uma pena, mas faz parte da vida. E não quer dizer que as pessoas vão se separar na vida, mas quem foi marido pode virar um grande amigo. Isso só faz bem para os filhos”, afirmou.

Sabrina Sato Rahal, nascida em 1981, é uma modelo, atriz e apresentadora brasileira. Natural de Penápolis, interior de São Paulo, a jovem ficou conhecida após participar da terceira edição do Big Brother Brasil, reality show da Globo

Desde criança, Sabrina sonhava em ser artista. Ao longo da infância e adolescência, a modelo fez aulas de balé clássico, teatro, dança contemporânea e cinema. Ao completar a maioridade, tirou o registro de atriz e passou a morar no Rio de Janeiro, onde foi aprovada para estudar dança na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)Reprodução/Instagram

Além de ter participado da novela Cortina de Vidro, do SBT, em 1989, Sabrina também participou da teledramaturgia Porto dos Milagres, integrou o grupo de dançarinas do Domingão do Faustão e foi eleita Garota do Tempo pelo jornal carioca O Dia, em 2000Reprodução / Instagram

No entanto, foi em 2003 que a paulista fez fama. Após participar do BBB3, onde se envolveu com o participante Dhomini e permaneceu até a oitava semana, Sabrina conquistou o Brasil com seu estilo e carismaReprodução/Instagram

Após ser eliminada do programa, a Playboy convidou a jovem para posar nua e, no mesmo ano, ela passou a integrar o elenco do programa humorístico Pânico na TV (mais tarde Pânico na Band), onde permaneceu por 10 anosPaulo Dalessandro

Além da carreira como atriz, modelo e apresentadora, Sabrina também já dublou diversos personagens em longas como A Terra Encantada de Gaya e Asterix e os Vikings, e é destaque em desfiles de carnaval. Inclusive, é rainha de bateria e musa de grandes escolas de sambaRogério Fidalgo/AgNews

Sabrina SatoJoão Viegas/Divulgação

O sucesso de Sabrina fez com que a Record não abrisse mão dela. Leo Franco / AgNews

No entanto, recentemente, a apresentadora anunciou que está deixando a emissora, onde ficou por oito anos, para assumir o comando de Desapegue Se For Capaz, do GNT. Sabrina também assumirá vaga na nova temporada do Saia Justa, que estreia a partir do dia 30 de març[email protected]/Instagram/Reprodução

Nas redes sociais, ela fez desabafo e disse ter amadurecido durante o tempo que passou na Record. “É por isso que hoje estou com o coração tão apertado. É um dos momentos mais difíceis da minha carreira. Tá na hora de eu viver novas histórias, novos desafios. Essa sou eu”, escreveuReprodução/Instagram

Mas tem uma filha juntos, Zoe, de 4 anosReprodução

Em seguida, mostrou preocupação com Zoe, filha de Sabrina Sato e Duda Nagle. “Tudo o que é fim de ciclo dói, mas passa e o recomeço pode ser produtivo. E o que importa de vez é criança. A Zoe, que é uma coisa, esperta, linda, feliz… tudo isso há de continuar”, comentou.

Por fim, afirmou que o momento é dolorido, mas a vida segue. “Se adaptar, eles se adaptam, continuam sendo saudável emocionalmente e feliz na medida do possível. O que eles estão falando, a maneira com que resolveram terminar, é muito legal, muito positiva, no meio de um fim de relacionamento que é algo que sempre dói.”

