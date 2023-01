Troca de comando eleva a temperatura nos bastidores da secretaria de cultura baiana

Fátima Mendonça exerceu forte influência na Cultura no governo de Wagner (Foto: Divulgação)

A recriação do Ministério da Cultura, que tem à frente Margareth Menezes, e a troca de comando na Secretaria Estadual de Cultura, agora comandada por Bruno Monteiro, tem movimentado a cena nos bastidores das artes baianas. Quem está dentro não quer sair, quem está fora quer entrar. Por ora, o novo secretário está ouvindo os gestores da equipe anterior, se reunindo, sondando o terreno, mas com cautela, sem querer fazer mudanças bruscas, afinal, é um governo de continuidade.

Volta por cima

Muito ligado ao senador Jaques Wagner, o novo secretário quer imprimir uma marca na sua gestão, mas talvez tenha que engolir goela abaixo nomes que não só não estariam no seu radar como outros que desagradariam o segmento. Num ponto as fontes ouvidas pela coluna são unânimes em afirmar: a ex-primeira dama da Bahia, Fátima Mendonça, mais conhecida como Fatinha, ressurge com forte influência, como foi no primeiro governo do marido Wagner, nesse caldeirão cultural baiano.

Carlinhos Brown lança coleção de produtos desenhada por ele (Foto: Divulgação)

Multimidia

Com uma carreira consolidada na música, Carlinhos Brown, que é também artista visual, aderiu ao universo da moda e do design lançando, ao lado da Papel Craft, uma linha de produtos composta por acessórios como nécessaires, bolsas de lona, canecas, caixa de acrílico e placas de metal decorativas com as palavras Axé e Ajayô. A série conta ainda com peças de roupas, como lenços, pochetes e vestidos. Esta será a primeira vez que a marca faz uma parceria com um artista de destaque nacional.

Balé Folclórico da Bahia completou 30 anos (Foto: Divulgação)

Sucesso

Devido ao sucesso da curta temporada apresentada em novembro passado, o Balé Folclórico da Bahia volta a se apresentar na sala principal do Teatro Castro Alves nos próximos dias 3 e 4 de fevereiro (sexta e sábado) às 21h. O espetáculo O Balé Que Você Não Vê celebra os 30 anos do corpo de baile fundado por Vavá Botelho.

Dança

Os artistas baianos Sebastião Abreu, Alex Lago, Hiago Ruan e Augusto Soledade desembarcam no continente europeu e no Caribe para um novo desafio: dar seguimento ao processo criativo iniciado no primeiro semestre do ano passado, em Salvador, durante a 15ª edição do Vivadança em parceria com o diretor e coreógrafo Hubert Petit-Par da Cie La Mangrove e o dançarino Mickaël Top. Também integra a equipe, Gerard Laffuste, que trabalhará na criação de luz das apresentações que acontecerão de 6 a 23 deste mês, na cidade de Avignon, na França, e em Pointe-à-Pitre, capital econômica da Ilha de Guadalupe,

Sandra Rosa Madalena

O documentário Me Chama Que Eu Vou, que retrata a vida e a obra de Sidney Magal, e é dirigido por Joana Mariani, vai estrear este mês. O filme faz um recorte bem humorado, revelador e carinhoso do artista, e chega aos cinemas no dia 12 de janeiro, com distribuição da Vitrine Filmes, produção Mar Filmes e Maya Filmes, em parceria com a Globo News, Canal Brasil e Globo Filmes.

(Divulgação)

Wilson Café retoma projeto Tambores em Cena

Toque do tambor

O projeto Tambores em Cena, idealizado pelo percussionista Wilson Café, será aberto com apresentações dos percussionistas Nadinho do Congo, Jorjão Bafafé e Adriana Portela, com participação especial de Tonho Matéria, nesta sexta-feira (6), às 15 horas, na Cidade da Música, no Comércio. O evento vai promover, em janeiro e fevereiro, encontros com importantes músicos locais e nacionais. A cada apresentação, os artistas vão bater um papo com o público para falar sobre suas contribuições e as inovações da música afrobaiana. A entrada é franca.

(Divulgação)

Turnê dos Gil reúne filhos e netos de Gilberto Gil

Familia Gil

A turnê da família Gil que percorreu vários países agora vai viajar o Brasil. O show Nós, a Gente, passará por várias capitais brasileiras como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e chega a Concha Acústica do Teatro Castro Alves no dia 30 de junho. O show que celebra os 80 anos do artista baiano reúne seus filhos e netos como Preta, José, Francisco, Flor, Nara, Bem e João.