Vaza nova lista do Camarote do BBB24. Veja os nomes!

Prestes a estrear, na próxima segunda-feira (8/1), o BBB24 segue sendo um dos assuntos mais comentados da web. Na tarde desta terça-feira (2/1), mais uma suposta lista com os nomes dos participantes dos times Camarote e Puxadinho foi divulgada pelo colunista Alessandro Lo-Bianco, do IG Gente, no X, antigo Twitter.

Segundo o jornalista, que afirma ter obtido a informação através de executivos da emissora carioca, os famosos que vão integrar o Camarote do reality show da TV Globo são João Quirino, youtuber e ator; Rodolfo Peres, nutricionista; Yasmin Brunet, modelo; Lorena Rufino, humorista; Rodrigo Malafaia, modelo; Vitão, cantor; Gabi Melim, cantora; Daiane dos Santos, ex-ginasta; Simaria, cantora que fazia dupla com Simone; e Breno Freire, influenciador.

No Puxadinho estariam Gabriel Prado, médico; Mateus Batista, jogador; Juliana Aline, empresária; Gabriel Holtz, ator; e Natália Acácia – estudante de biomedicina.

Mais cedo, Simaria alimentou rumores da ida para a casa mais vigiada do Brasil, ao aparecer nos stories do Instagram carregando uma mala, sem dar maiores detalhes. Internautas, ansioso para o começo do programa, notaram que Daiane dos Santos publicou um story programado, com a data de dias atrás. E Yasmin Brunet, recentemente, usou uma plataforma digital para apagar seus tweets antes antigos do X.

O que não faltam são especulações sobre a real lista. “Boninho já confirmou que esse ano não terá ninguém da área da saúde e nessa lista tem nutricionista, médico e estudante de biomedicina”, questionou uma pessoa. “Aguarda pra ver”, respondeu Lo-Bianco.