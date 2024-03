Vídeo: campeã do BBB 23, Amanda Meirelles desabafa sobre ataques

Amanda Meirelles, campeã do BBB 23, usou as redes sociais, nesse domingo (10/3), para desabafar sobre os ataques que vem recebendo na web desde que saiu do programa da TV Globo. Em um vídeo publicado em seu perfil do Instagram, a médica falou que está cansada de todo “ódio gratuito” que recebe.

“Vamos lá! Eu sofro hate desde que eu estava no programa, se intensificou depois que eu saí dele, assim como diversos participantes que ainda estão no jogo e que nem imaginam que estão vivendo situações parecidas”, começou Amanda.

“Pessoas que invalidam a minha vitória, invalidam a minha história, invalidam as minhas conquistas. Me julgam, me atacam e por tantas outras vezes chegam até a me ameaçar. O Dia das Mulheres foi esses dias, né? Tanto aqui quanto na rede vizinha várias homenagens na timeline, mas está liberado voltar a atacar tantas de nós”, continuou.

Apesar de ser confiante e se apegar mais aos comentários bons, a médica afirma que está cansada das críticas: “Eu dou ouvido às vozes que me impulsionam, por isso que eu falo para vocês que eu sempre relevei, mas eu cansei. Cansei por mim, cansei por tantas outras mulheres que que conheço que são f&das e têm suas conquistas diminuídas pelo simples fato de ser quem somos, e também pelas outras pessoas que são públicas que recebem ataques de ódio diariamente gratuitos aqui e em todas as outras redes”.

A médica revelou o que fez com o prêmio e revelou que teve uma consultoria com Thiago Nigro, noivo de Maíra Cardi, para saber como investir o dinheiro Reprodução/Instagram

A famosa afirmou que aproveita os rendimentos para pagar o Fies de sua faculdade de medicina Reprodução/Instagram

Já o BBB23, contou com a vitória de Amanda Meirelles, com 68,9% e levou o maior prêmio da história da edição, R$ 2,8 milhões. Aline Wirley foi a segunda, com 16,96%, e Bruna Griphao, a terceira, com 14,14% Reprodução/Instagram

“E eu sou merecedora, sim, de todas as minhas conquistas, da minha vitória no programa, da minha vitória na vida, dos milhões de seguidores que me acompanham e dos fãs e de todo engajamento que eu tenho nos meus conteúdos. Sou merecedora de conseguir pagar as minhas dívidas, mudar a minha vida e da vida da minha família, sou merecedora de fazer publicidade, conteúdo aqui aonde quiser, entendeu? E sabe do que mais eu sou merecedora? De respeito. Eu estou aqui trabalhando e o mínimo que eu peço é respeito. Não precisa me seguir. Não precisa me acompanhar e nem gostar das coisas que eu faço, até porque isso é um direito seu”, ressaltou.

Por fim, Amanda agradeceu às pessoas que a apoiam e convidou os haters a refletirem sobre o motivo dos ataques.

“E graças a Deus sempre aparecem pessoas incríveis por aqui que se identificam com meu jeito sem eu precisar mudar ele, mas existem pessoas que acham que só porque estão por trás de um celular ou de um computador, ou de uma página tem o direito de atacar outras pessoas . Mas quanto custa a responsabilidade do que é dito? E para onde a gente manda essa conta? Se você for uma dessas pessoas, eu te convido a refletir aonde tudo isso vai te levar porque eu não vou me transformar numa pessoa ruim pelos seus comentários e nem você numa pessoa melhor. Porque ao contrário dessa onda de ódio, existe um lado com gentileza, respeito e amor que nos leva para lugares melhores e por aqui é só isso que você vai encontrar”, concluiu.

Veja o vídeo: