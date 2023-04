Vídeo: Marcos Mion critica Lula e diz que presidente foi “capacitista”

Marcos Mion usou as redes sociais para criticar uma fala do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre a violência nas escolas. O chefe do Executivo falou, em reunião ministerial na última quarta-feira (19/4), em pessoas com “deficiência mental” e com “problemas de desequilíbrio de parafuso”. O apresentador classificou o ato como “capacitista”.

Mion, que é pai de Romeo (diagnosticado no Transtorno do Espectro Autista), criticou Lula e afirmou que a fala reforça preconceitos.

“O termo usado, já há muitos anos, é ‘deficiência intelectual’, e não ‘deficiência mental’, como o Lula usou. A gente tem que se policiar, tem que aprender e tem que se adequar. Lula se refere a essas pessoas dizendo que elas têm problemas de desequilíbrio de parafuso. Isso é só pejorativo e também incentiva outras pessoas a continuarem usando esse termo”, ponderou Mion.

Por fim, Mion classificou o discurso de Lula como irresponsável.

“Irresponsavelmente, a fala dele liga deficientes intelectuais diretamente aos casos de violência que infelizmente temos visto acontecer. Isso é um absurdo, pois não há qualquer comprovação. Como pai de um autista, eu me sinto atingido”, concluiu.