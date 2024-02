Vocalista do Sepultura reage a comparação entre ele e Alane, do BBB 24

O Sincerão dessa segunda-feira (5/2), no BBB 24, rendeu diversas intrigas na casa, mas também alguns memes para quem acompanha o programa aqui de fora. Um dos momentos que marcou a noite foi quando Juninho comparou a voz de Alane ao do vocalista do Sepultura quando ela se irrita.

Acontece que a situação divertiu internautas e fez com que a cena chegasse a Derrick Green, vocalista da banda internacional. No Instagram, um usuário chamado Luan Campos Leal compartilhou um vídeo que mostra o momento em que o brother fala sobre a emparedada e marcou tanto o perfil de Green, quanto o da banda. E o músico repostou o vídeo.

story derrick green

Foto: Instagram/Reprodução

Alane

Líder no monstro e na xepa? Alane ameaça castigar Fernanda Reprodução

Alane

Alane desmaiou no BBB 24 e atribuiu episódio a uma crise de ansiedade Foto: Instagram/Reprodução

Alane a Juninho

BBB24: Alane a Juninho batem boca após formação do Paredão BBB/Reprodução

Alane a Juninho

BBB24: Alane a Juninho batem boca após formação do Paredão BBB/Reprodução

Alane a Juninho

BBB24: Alane a Juninho batem boca após formação do Paredão BBB/Reprodução

Alane a Juninho

BBB24: Alane a Juninho batem boca após formação do Paredão BBB/Reprodução

“Ela parece uma cantora de heavy metal da banda sepultura quando fica nervosa. Ela grita de uma forma que me assustou ontem”, diz Juninho no trecho que ganhou as redes sociais.

Derrick também compartilhou os stories de outros usuários que o marcaram para ver a postagem, assim como um reels com o trecho.

Mudança de voz A fala de Juninho se refere à mudança de voz de Alane de quando está calma para quando se irrita. No dia a dia, a sister fala de forma tranquila, com um tom baixo e até mesmo meloso, mas, quando fica nervosa, costuma gritar e apresentar uma voz mais grossa.

Veja momento em que Alane acusa Juninho de assédio no BBB 24 Na formação do sétimo Paredão do BBB 24, Alane, e alguns aliados, votaram em Juninho por conta de uma situação ocorrida durante a festa da última sexta-feira (2/2) no reality show. A sister acusou o rapaz de assédio após uma conversa próximo à piscina.

Para Davi e Bia, a atriz disse que Juninho ficou encostando em sua mão e que “até ficaria com ela fora do reality”. Entretanto, muitos usuários passaram a constestar a versão de Alane e mostraram as atitudes do brother durante a conversa. Assista:

eu tenho pavor de pessoa igual a Alane#BBB24 #ForaAlane #FicaJuninho pic.twitter.com/FreivyrNUS

— Andressa Barroso (@dessabarroso77) February 5, 2024

A formação do Paredão no BBB24 terminou com muita discussão entre Juninho, Alane e outras meninas da casa, na madrugada desta segunda-feira (5/2). A treta toda começou depois que o motoboy, que está na berlinda ao lado de Alane, Bia e Isabelle, usou seus 30 segundos de defesa para afirmar que estão “inventando situações” dentro da casa mais vigiada do Brasil.

“Pra mim, inventar ou criar situações não é jogar limpo. Tem muita coisa acontecendo, vocês estão vendo. Muita deslealdade, papo de hiena atacando os outros”, afirmou o brother nos seus 30 segundos de fala.

Para quem não se lembra do que aconteceu, a coluna recorda: na última sexta-feira (2/2), Juninho afirmou que “pegaria” Alane fora do reality show e a moça não gostou porque ele já estava flertando com Leidy.

Pois bem, depois da fala do brother, a bailarina foi tirar satisfação e questionou o colega de confinamento sobre o que ela teria inventado. E foi aí que o clima esquentou e a discussão envolveu, além dos dois, Leidy e Bia.

“Ontem, na festa, eu flertei com você da seguinte maneira… A gente conversou vários assuntos, a gente dançou junto, falou do Pará, o nome da minha filha… E foi lá que eu disse pra você que, inclusive, diante da situação que ocorreu, que você se sentiu ofendida com a questão da Fernanda, eu disse: ‘Inclusive, te acho uma mulher muito bonita e lá fora eu te pegaria’”, começou Juninho explicando.

E Alane continuou: “Você falou: ‘Eu até te pegaria lá fora’. Eu falei que sou amiga da Leidy e não concordava com isso, e não tinha nada a ver. Estou me defendendo e vou continuar me defendendo”, declarou.

Juninho, então rebateu: “Eu te disse que te pegaria lá fora. O que eu tive com a Leidy aqui, foi um flerte, rolou um beijinho no canto da boca, um estalinho”, detalhou o motoboy. E Alane questionou: “Você deu em cima da amiga da menina que você deu um flerte, um selinho?”.

Foi então que os gritos começaram: Juninho disse que flertou com Leidy porque ela rebolou pra ele na pista de dança, que era solteiro e flertaria com quem quisesse. Nesse momento, ele usou a expressão “tocar” como trocar ideia e os ânimos se inflamaram.

“Eu sou solteiro, se ela quiser rebolar pra mim, ela rebola. Se eu quisesse tocar você ou qualquer mulher solteira aqui, eu toco”, afirmou. Ao receber que como resposta que não poderia tocar em ninguém, o brother esclareceu: “Tocar é desenrolar, vocês não sabem nem a gíria do Rio de Janeiro. Tocar é chegar na mina e desenrolar”.

E disparou contra Alane e Bia, que também se meteu na treta: “Sabe o que eu acho? Que vocês estão desesperadas com o Paredão. O certo jamais será o errado”, concluiu.

Nos comentários, os fãs do BBB24 se dividiram: “Alane já está levantando pauta de assédio no quarto! É um absurdo a forma como essa menina esvazia pautas sérias! Sou fora Alane, totalmente personagem”, disse uma. “Calma, mulherada, ele sai terça-feira (6/2)”, afirmou outra. “Alane tá parecendo que quer usar isso pra se salvar da eliminação”, apontou uma terceira. “Alane reclama tanto que o Davi grita, mas chamou o Juninho pra conversar, não deixava o cara falar e depois que ele jantou ela nos argumentos, ela começou a gritar e deu as costas. Fora Alane”, determinou mais um.

Após a confusão generalizada, os internautas recordaram o vídeo de apresentação de Alane no BBB24, onde afirmada que adorava flertar, fazer com que as pessoas se apaixonem por ela.