Aumento de 37,3% nos salários dos deputados de SP ainda depende da sanção do governador

Na última sessão do ano antes do recesso, parlamentares aprovaram um reajuste salarial de R$ 25 mil para R$ 34,7 em 3 anos

Cabe ao governador Rodrigo Garcia (PSDB) sancionar ou vetar o projeto de reajusta salarial dos deputados estaduais de São Paulo



Nesta quarta-feira, 28, a Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) aprovou um reajuste salarial para os deputados estaduais. O aumento ainda precisa ser sancionado pelo governador Rodrigo Garcia (PSDB). A partir do próximo domingo, 1, os parlamentares passarão a receber R$ 29.469,99 se o projeto for de fato aprovado. De acordo com o texto, o salário ainda passaria por quatro reajustes até 2025, com um aumento previsto para abril de 2023, que elevará o salário para R$ 31.238,19. Os outros reajustes serão em fevereiro de 2024 e outro no mesmo mês de 2025. Em três anos, o salário dos deputados paulistas chegará à quantia de R$ 34,7 mil reais. Tal valor significa um reajuste salarial de 37,3% no período. O último aumento de salário dos deputados estaduais aconteceu em 2016. O projeto foi aprovado na última sessão do ano antes do recesso parlamentar por 49 votos favoráveis e 10 contrários e deve ser sancionado até o dia 31 de dezembro para que passe a valer em 2023. Em novembro, a Alesp também aprovou o aumento de salário do governador, vice-governador e secretários.

*Com informações da repórter Nanny Cox