Banda Bala Desejo elogia ministros de Lula em show no Rio de Janeiro

O Bala Desejo vem, com talento e persistência, conquistando seu lugar ao sol – ou sob os holofotes, melhor dizendo. O grupo, sensação do momento, passou por uma prova de fogo, na noite do último sábado (14/1), quando cantou para um Circo Voador lotado, no Centro do Rio de Janeiro. E ninguém saiu chamuscado.

Tudo bem que tinham as participações de nomes como Sandra Sá e Lucy Alves, a Brisa de Travessia, mas o carisma do grupo ajudou – e muito. Num momento da apresentação, mostraram-se afinados também politicamente quando elogiaram dois dos ministros do governo Lula: Sonia Guajajara, dos Povos Indígenas, e Sílvio Almeida, dos Direitos Humanos.

