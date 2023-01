BBB23: enquete mostra quem sai entre Cézar, Gabriel e Domitila

Cezar Black, Gabriel Tavares e Domitila Barros estão no segundo Paredão do BBB23. Desta vez, não tem Quarto Secreto para salvar um deles. Quem for mais votado pelo público volta direto para casa e perde a chance de levar o prêmio do reality para casa, o maior da história. Até o momento, o valor já supera a marca de 1,6 milhão e deve aumentar a cada semana.

O resultado do Paredão será revelado apenas na terça-feira (31/1), mas algumas prévias já indicam o provável eliminado, entre elas a Enquete do Metrópoles, que traz um termômetro da opinião do público nas redes sociais.

Vote no Twitter e acompanhe o resultado:

#BBB23: quem você quer que seja o 2º eliminado do reality?

— Metrópoles (@Metropoles) January 30, 2023

Até a publicação desta matéria, a enquete do UOL, que também costuma adiantar resultados do Paredão, mostrava a eliminação de Gabriel com 49%.

Como foi a formação do ParedãoA definição do Paredão começou com o apresentador Tadeu Schmidt lembrando que Amanda e Nicácio estavam imunes. Em seguida, o anjo Ricardo imunizou Tina. Cumprindo a promessa que fez a aliados, o líder Antônio “Cara de Sapato” mandou Cézar Black para a berlinda. O baiano foi avisado sobre o direito de dar um contragolpe e escolheu enfrentar Gabriel Tavares.

No confessionário, MC Guimê e Domitila foram os mais votados. Contudo, Cara de Sapato, dono do Poder Curinga, mudou a configuração vetando à favor do marido de Lexa. Com isso, Christian, terceiro mais votado pelo confessionário, com dois votos, entrou para o Paredão.

Na Prova Bate-Volta, Christian levou a melhor e escapou da disputa pela permanência no jogo.