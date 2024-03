Vídeo: médico afirma que bolsa que Davi ganhou em medicina é um crime

Neste sábado (9/3), viralizou um vídeo do médico Waines Rodrigues fazendo duras críticas à bolsa de estudos que Davi Brito ganhou no BBB24, após ser escolhido por Wanessa Camargo para participar da dinâmica de um dos patrocinadores do programa. O baiano garantiu que sua entrada no reality era para realizar o sonho de ser um especialista em saúde, embora o doutor, residente em neuroradiologia, discorde.

“Um leigo, em geral, vai aplaudir [ter ganhado a bolsa para cursar medicina]. Nossa que bom, um negro. Ele venceu? Não. Quem perde com isso é ele e a sociedade. Primeiro, uma bolsa de medicina, assim, eu diria, que é no mínimo escatológico. É um crime. Como eu posso dar um diploma para uma pessoa que, no mínimo, teria que ter um conhecimento muito amplo em física, biologia e matemática”, falou num vídeo publicado no TikTok.

Waines seguiu e afirmou que antes de julgar a ação, buscou saber mais sobre Davi, no entanto, se referindo de forma pejorativa: “Antes de falar, eu estudar a vidinha, ele não tem. Então, quando você entra [na faculdade], você tem bioquímica, biofísica e bioestatística, que são conhecimentos básicos pra você se tornar médico. Então, eu não posso dar uma bolsa pra ele”.

Rodrigues frisou que antes de mais nada, o baiano precisaria mostrar seu mérito e capacidade para cursar uma profissão que cuida de outras pessoas. “Antes, ele tem que provar que merece essa bolsa, passando no vestibular ou nesses ENEM [Exame Nacional do Ensino Médico] que inventaram na vida, juntamente com as suas cotas [para negros, pardos e indígenas], para dizer que eu sou incapaz de estudar e ter um conhecimento pra passar numa prova”, reforçou.

O radiologista, diretor das clínicas Anchieta e Kvida, em Uberlândia, Minas Gerais, ainda ressaltou que o sistema de cotas do Governo Federal para dar acesso das minorias à Educação Superior diminuía a própria raça e o intelecto de quem se beneficia. “Quer preconceito maior que isso?”, encerrou deixando a reflexão.

Na web, internautas de revoltaram com a declaração e apontaram racismo. Outro médico, Felipe Bute, rebateu: “Oxe! Mas ele estudou, concluiu o ensino médio. Só rico pode cursar faculdade privada? Tem muito filhinho de papai que faz faculdade de medicina que não sabe nem escrever o nome, é empurrado de semestre em semestre e sabemos muito bem disso”.

“Rapaz para de falar bobeira, passar uma vergonha dessa. Você jura que os alunos que fazem medicina todos tem esse conhecimento?”, “Alguém diz a este senhor que tem muitos médicos formando em medicina sem saber medicina”, “É tão simbólico esse ódio que a existência de Davi tem despertado em algumas pessoas. O Brasil do Brasil mostrando sua cara” e “Ganhou a bolsa ou o diploma? Falando em bolsa, coloca uma de colostomia na tua boca”, foram outras reações.

Davi no BBB24

Davi contando sua versão sobre agressão de Wanessa Reprodução/ Globoplay

Davi, do BBB24

Davi Brito Reprodução/ Globoplay

Davi

Davi fica pensativo no BBB 24 Reprodução

Wanessa Camargo e Davi

No vídeo, a cantora não menciona as falas utilizadas contra Davi no BBB 24 Instagram/Reprodução