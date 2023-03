Hector Maks participa de camping de composição e anuncia novo EP, álbum e DVD ao vivo

Em meio à maratona de shows por diversas cidades do país que o cantor e compositor Hector Marks cumpre desde que o ano iniciou, recentemente ele também participou de um camping de composição muito especial. O evento aconteceu em uma fazenda na cidade de Elias Fausto, cidade que fica a aproximadamente 411 km da cidade de São Paulo, e reuniu outros dez artistas consagrados.

Além de Hector, estavam presentes talentos por trás de canções de grandes nomes da nossa música como Mumuzinho, Péricles, Ferrugem e Marvilla, além de cantores, produtores e muito mais. São eles: Nage (produtor musical, empresário e compositor), Lucas Nage (cantor e compositor), Elizeu (compositor), Cleitinho (compositor), Gavi (cantora e compositora), Saulo (cantor, compositor e produtor musical), Sara (cantora, compositora e atriz), Flav (cantora e compositora), Deco Martins (vocalista da banda Hotelo) e Yas (compositora).

“Participar de um camping de composição ao lado dessa galera tão especial foi um privilégio”, contou Hector. “Posso dizer que esta é a nata da nova geração de compositores do pagode e MPB da atualidade, então dá pra imaginar o caldeirão de criatividade que rolou, né? Foram dois dias intensos de muita troca, música e inúmeras ideias. É muito gratificante juntar uma galera tão talentosa e ver as ideias fluindo, as composições nascerem e a gente sabe que dali sairão pelo menos alguns hits que serão gravados por alguns de nós, mas também por outros cantores maravilhosos. Foi lindo!”, completa.

Algumas das composições saídas desse camping devem fazer parte do mais novo EP de Hector, que será lançado nos próximos meses. O novo trabalho, que promete repetir o sucesso dos antecessores “R.E.D. (Resiliência, Evolução e Desenvolvimento)”, de 2020 e “Cantim Session”, de 2022, mostrará a constante evolução de Hector e promete mostrar por que ele é considerado um dos grandes nomes do pagode da atualidade.

Além do EP, também estão nos planos do artista para este ano o lançamento de um álbum e DVD ao vivo e sua segunda turnê européia, no segundo semestre deste ano. Ano passado, ele levou seu show pela primeira vez para fora do país e, de cara, fez duas turnês internacionais, sendo a primeira na Europa (Portugal e Itália) e a segunda na África (Angola).

Sobre Hector Marks:

Hector Marks, um dos novos nomes com maior destaque na cena do pagode no Brasil, começou sua carreira artística aos seis anos de idade, quando teve a oportunidade de acompanhar o cantor Alexandre Pires durante um ano nos shows do grupo Só Pra Contrariar no estado de São Paulo como cover infantil do artista. Um pouco mais velho, estudou teatro e resolveu ingressar na carreira musical de cabeça. Aos 20 anos gravou o seu primeiro EP com quatro faixas autorais e participou por quatro anos da banda FUN7.

Em carreira solo, já dividiu o palco com grandes nomes da música contemporânea nacional como Thiaguinho e gravou parcerias com artistas como Fiuk, MC Kekel, DJ Shark e Pele Milflows. Como compositor, é responsável por mais de 250 trabalhos musicais, com faixas que ganharam popularidade nacional na voz de diversos artistas – e na sua própria.

Hector divide alegria por onde passa e lota casas de shows em todo o país com seu repertório que transita entre o pagode, samba pop e brasilidades no geral, mas sempre com uma roupagem autoral.

Dentre seus lançamentos musicais recentes com maior destaque estão as músicas “Raiou” (que já soma mais de 2.4 milhões de streams apenas no Spotify), “Roda Gigante”, “Tamo Solteiro”, e o álbum “Cantim Session”, lançado em 2022.

Redes Sociais e demais links:

Instagram

Youtube

Spotify