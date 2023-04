Mulher fica com faca cravada na cabeça após ser agredida no DF

Uma mulher ficou com uma faca cravada na cabeça depois de ter sido atacada por um homem no Gama, no Distrito Federal. Segundo a Polícia Militar, o homem foi preso logo em seguida após denúncia anônima. Ele estava sob efeitos de drogas.

O crime aconteceu na tarde de quinta-feira (30), na quadra 7/9 do Setor Leste. O suspeito agrediu a mulher, que não teve o nome divulgado e deu uma facada na cabeça da vítima. Ela foi socorrida com a arma presa no crânio e levada para o Hospital de Base. O estado de saúde dela não foi divulgado.

Os policiais realizaram buscas na região em que o suspeito é conhecido por cometer crimes, mas não obtiveram sucesso em localizá-lo. Logo em seguida, receberam uma denúncia de que o homem estaria escondido em um beco da quadra 10, também no Setor Leste.

O Grupo Tático Operacional (GTOP) 29 Bravo foi acionado para ajudar na operação e, após o patrulhamento, o suspeito foi encontrado nos fundos de uma casa. Segundo a PM, ele estava muito transtornado e sob o efeito de drogas.

Os policiais precisaram fazer uso da força para algemar e conduzir o homem para a 20ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado em flagrante delito por tentativa de homicídio.

O suspeito não soube explicar o que motivou o ataque. Segundo a polícia, o homem tem passagens por diversos crimes e já havia sido preso várias vezes.